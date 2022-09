Rumba Therapy: le foto ufficiali del film da oggi in sala

Lucky Red presenta le foto del nuovo film di Franck Dubosc, Rumba Therapy, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane da oggi.

Franck Dubosc (Tutti in piedi) è regista e protagonista di Rumba Therapy, film da oggi nelle sale italiane grazie a Lucky Red: ecco le foto ufficiali della pellicola, che vede nel cast anche Louna Espinosa e Jean-Pierre Darroussin.

Dubosc dirige se stesso nei panni di Tony, un uomo di cinquant’anni che ha ormai rinunciato a molti dei suoi sogni e allontanato gli affetti. Non è troppo tardi però per ritrovare la figlia di 20 anni che non ha mai conosciuto, a passo di danza Tony prova a entrare nella vita di Maria e a guadagnarsi un posto nel suo cuore.

Sinossi:

Tony, cinquantenne introverso autista di scuolabus, vive da solo dopo aver abbandonato moglie e figlio vent’anni prima. Scosso da un attacco di cuore, trova il coraggio di affrontare il suo passato e di iscriversi in incognito al corso di danza gestito dalla figlia, che non ha mai conosciuto, per riconquistarla e dare un senso alla sua vita.

