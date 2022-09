MultiVersus, update 1.2 disponibile: introduce Gizmo e altre novità

MultiVersus si aggiorna oggi con l’arrivo dell’update 1.2 che introduce Gizmo come nuovo personaggio e diverse novità. Il mostriciattolo di Gremlins porterà con sè tutta una serie di abilità da sfruttare in battaglia tra cui la possibilità di scoccare frecce incendiabili, insieme alla mossa speciale “Song of the Mogwai” che permette di sparare note musicali contro l’avversario.

Ma non è tutto: Gizmo, infatti, potrà anche aggrapparsi alla schiena del proprio compagno per fornirgli supporto in combattimento grazie alla mossa “Gizmo A-Go-Go move“. Vediamo il video di gameplay che mostra Gizmo all’opera:

Oltre ad introdurre un nuovo combattente, l’update migliora le hitbox, le hurtbox e i proiettili del brawler game, rendendo più precisi gli scambi di colpi tra i lottatori. Infine, l’aggiornamento apporta anche delle importanti modifiche al bilanciamento, rendendo meno efficaci Bugs Bunny, il Gigante di Ferro, Velma, Tom & Jerry e Shaggy, e potenziando di contro Garnet, Batman, Harley Quinn e Taz.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che MultiVersus è disponibile per PC, console PlayStation e Xbox.