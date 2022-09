Joker: Folie à Deux – Catherine Keener nel cast del film

Per il lungometraggio sequel Joker: Folie à Deux è stato trovato un nuovo membro del cast, che si unirà agli importanti nomi già citati in precedenza: stiamo parlando di Catherine Keener. L’attrice fino ad ora si è già vista in Essere John Malkovich, Truman Capote – A sangue freddo e Scappa – Get Out.

La Warner Bros. non ha voluto commentare il casting di Catherine Keener, né sono trapelate notizie sul ruolo che l’attrice avrà nel lungometraggio. Tra gli altri interpreti che parteciperanno al progetto possiamo citare Brendan Gleeson e Zazie Beetz.

Ma i protagonisti assoluti del film saranno Joaquin Phoenix e Lady Gaga, che dovrebbe vestire i panni di Harley Quinn, o di un character molto simile.

Il titolo del nuovo lungometraggio si riferisce alla sindrome che può riguardare due o più persone che iniziano a condividere una psicosi. La sceneggiatura è stata realizzata dallo stesso Todd Phillips e da Scott Silver. Chiaramente per il nuovo film non mancherà Joaquin Phoenix, che tornerà a vestire i panni del pagliaccio del crimine già visto nel primo lungometraggio.

Joker ha conquistato il Leone d’Oro a Venezia, oltre a due Golden Globe e due Premi Oscar, ed è stato il secondo cinecomics ad essere stato candidato come miglior film agli Academy Awards nel 2020. Inoltre Joaquin Phoenix ha conquistato, grazie alla sua performance, anche un Oscar come migliore attore protagonista.