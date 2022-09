Inverso – The Peripheral: teaser trailer del serial con Chloë Grace Moretz

Chloë Grace Moretz è la protagonista di Inverso – The Peripheral, serial in arrivo esclusivamente su Prime Video a partire dal 21 ottobre: ecco il teaser trailer dello show.

The Peripheral è incentrato su Flynne Fisher, una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia distrutta, in un angolo dimenticato dell’America di domani. Flynne è intelligente, ambiziosa e destinata all’insuccesso. Non ha futuro. Fino a quando il futuro non verrà a chiamarla. The Peripheral è lo sguardo abbagliante e allucinatorio del maestro narratore William Gibson sul destino dell’umanità e su ciò che c’è oltre.

Flynne Fisher vive nel sud rurale dell’America, lavorando presso il negozio di stampa 3D locale, mentre guadagna soldi extra giocando a giochi VR per persone ricche. Una notte indossa un auricolare e si ritrova nella Londra futuristica, un mondo elegante e misterioso, seducentemente diverso dalla sua stessa esistenza difficile.

Ma questo non è come nessun altro gioco a cui abbia mai giocato prima: Flynne inizia a rendersi conto che non è una realtà virtuale, ma è reale. Qualcuno a Londra, settant’anni nel futuro, ha trovato il modo di aprire una porta al mondo di Flynne. E per quanto sia affascinante Londra, è anche pericolosa. Mentre Flynne cerca di scoprire chi ha collegato i loro mondi e per quale scopo, la sua presenza mette in moto forze pericolose, forze intente a distruggere Flynne e la sua famiglia nel suo mondo.

