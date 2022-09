Idris Elba non è interessato al ruolo di James Bond

Idris Elba viene accostato da tempo al ruolo di James Bond, ma è stato lo stesso interprete a smentire la cosa, dichiarando che la parte di 007 non è un suo obiettivo. Nel frattempo, la produttrice Barbara Broccoli ha detto che occorreranno due anni per arrivare alla produzione del film.

Ecco le parole di Idris Elba:

Non voglio mentire, ma in ogni angolo del mondo mi parlano di James Bond. Ma quel ruolo non è un obiettivo della mia carriera. Non credo che interpretare James Bond possa appagarmi.

Sulla produzione del prossimo James Bond la produttrice Barbara Broccoli ha affermato:

Stiamo ancora avendo delle conversazioni. Non c’è una sceneggiatura pronta, e non ci sarà finché non decideremo come approcciarci al nuovo progetto, considerando che vogliamo reinventare la figura di James Bond. Tutto questo comporta del tempo. Perciò posso dire che la fase di riprese non inizierà prima di due anni.