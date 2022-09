Google pronta a lanciare il nuovo Chromecast economico?

Google sta per introdurre un nuovo modello Chromecast più economico, il dispositivo è apparso per la prima volta mesi fa e, secondo fonti, il lancio è imminente.

Quando alcuni mesi fa, nel giugno 2022 per la precisione, un nuovo dispositivo di Google è arrivato all’autorità di regolamentazione delle comunicazioni statunitense FCC, ha naturalmente attirato l’attenzione di attenti osservatori. Si è parlato di un device wireless che dovrebbe essere collegato a un televisore e controllato da un telecomando.

Da ciò era facile dedurre che si sarebbe probabilmente trattato di un Chromecast, tanto più che i documenti FCC menzionavano anche che il dispositivo avrebbe offerto lo streaming video con risoluzione 1080p a 60 Hz. Le informazioni sul rivenditore ora a nostra disposizione confermano che abbiamo effettivamente a che fare con uno “Streaming Media Player” nel prodotto indicato dalla FCC come “Google G454V”.

Visto che ora questo sta comparendo presso i primi rivenditori, il lancio sul mercato è probabilmente imminente, tanto che la presentazione dovrebbe avvenire probabilmente entro le prossime settimane. Qualcosa si può già dire anche sul prezzo: circa 40 euro, il che fa capire che si posiziona al di sotto degli altri modelli di Chromecast attuali.

Insieme alle informazioni sulla risoluzione, diventa chiaro, visto il prezzo, che Google vuole effettivamente offrire un dongle streaming più economico che sarà più abbordabile per via delle sue prestazioni inferiori, in cambio ovviamente, bisogna convivere con il fatto che il dispositivo non supporta la stessa alta risoluzione 4K di Google Chromecastcon.