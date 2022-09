Cavolo rosso: alimento salutare

Il cavolo rosso è un cavolo cappuccio che ricorda quello verde. Ha tante proprietà nutrizionali, davvero ricco di antiossidanti, in special modo utile contro i radicali liberi, ma anche pieno di vitamina C. Il suo colore vivace e particolare è dato dai pigmenti vegetali idrosolubili, gli antociani. Inoltre, ha un sapore intenso e più pepato. Esso viene coltivato in Europa, Nord America, Asia e Africa, ed è disponibile tutto l’anno. Ecco i suoi valori nutrizionali per 100 grammi di prodotto a crudo.

Acqua 92.3 grammi

Calorie 22 kcal

Proteine 1.9 grammi

Lipidi 0.2 grammi

Colesterolo 0 mg

Carboidrati disponibili 2.7 grammi

Fibra totale 1.0 grammi

Sodio 9 mg

Potassio 250 mg

Calcio 60 mg

Fosforo 24 mg

Ferro 1 mg

Tiamina 0.06 mg

Riboflavina 0.05 mg

Niacina 0.6 mg

Vitamina C 52 mg

Si tratta di un alimento salutare da mettere nella dieta come beneficio per l’intestino. Esso rappresenta una buona fonte di fibre. Il cavolo rosso con la sua fibra fa da prebiotico: vuol dire che funziona come carburante per i batteri buoni dell’intestino. Il cavolo rosso è composto da isotiocianati perché spingono i batteri intestinali nella produzione di acidi grassi a catena corta. A volte, però in alcuni individui può dare gonfiore e gas, specialmente con sindromi intestinali gravi o quantomeno importanti. Inoltre, difende il sistema immunitario, è ipocalorico e non contiene grassi.

Possono esserci però anche degli svantaggi per chi è allergico. Ciò a causa della sindrome da polline alimentare con prurito a bocca o lingua, starnuti o naso colante. Ridurre il consumo di cavolo rosso se si hanno problemi alla tiroide.

Il cavolo rosso può essere consumato crudo in insalata o cotto, oppure marinato con crauti. Inoltre, una ricetta tedesca popolare è il cavolo blu. Esso viene preparato facendo bollire il cavolo rosso con mele, aceto, aglio, aglio, zucchero, semi di cumino con contorno di maiale e salsiccia. Se viene cotto in un liquido acido resta di colore rosso, mentre se il liquido è neutro allora diventa viola scuro.