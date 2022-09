Apple Pay prende il volo: nel 2021 ha superato Mastercard

Nel 2021 Apple Pay è stato utilizzato in tutto il modo per effettuare oltre 6mila miliardi di pagamenti. Il servizio di Apple ha già superato Mastercard.

Apple Pay prende il volo. Nel 2022 il servizio è stato utilizzato per oltre 6mila miliardi di transazioni – lo rivela uno studio di TrendingPlatforms. Forte di questi numeri, Apple Pay ha già superato il circuito di pagamenti Mastercard ed è sulla buona strada per superare VISA. Chiaramente si parla di numero di pagamenti e non di valore assoluto delle transazioni.

“Apple Pay sta rapidamente diventando il metodo di pagamento di riferimento di sempre più consumatori e attività economiche”, ha commentato Edith Reads di TrendingPlatforms. “Il fatto che abbia processato un numero superiore di transazioni rispetto a Mastercard è un chiaro segnale della sua popolarità”. Ma ora la sfida è con VISA, che domina ancora la classifica mondiale. TrendingPlatforms si aspetta che questo trend continui senza interruzioni anche nell’immediato futuro.

Apple Pay non è ancora disponibile in tutti i paesi, ma la lista dei mercati supportati è in rapida crescita: nel 2021 Apple ha portato il servizio in Colombia, Israele e Messico. Apple è anche in trattativa per portare il servizio in Corea grazie ad un accordo commerciale con Hyundai.

Non solo. Apple da diversi anni sta anche lavorando con le società dei trasporti pubblici: in diverse città europee e americane è possibile utilizzare Apple Pay per acquistare i biglietti. Al controllore basta mostrare il telefono.