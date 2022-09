Apple ha rimosso gli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max dal suo store online

Come ogni anno, Apple ha approfittato del lancio dei suoi nuovi iPhone per fare piazza pulita di un gran numero di prodotti più datati. Purtroppo questo significa che non sarà più possibile acquistare attraverso i canali ufficiali di Apple tanti dei modelli di smartphone più popolari. La buona notizia è che, fino ad esaurimento scorte, alcuni di questi telefoni continueranno ad essere disponibili altrove.

La lista dei prodotti rimossi dall’Apple Store è piuttosto lunga. Purtroppo il ritiro dalla vendita dei vecchi prodotti non riguarda soltanto il sito, dato che verranno rimossi anche dagli scaffali dei negozi fisici.

A partire da ieri sera non è più possibile acquistare gli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Inoltre Apple ha anche interrotto la vendita degli iPhone 11.

Attualmente la lista degli smartphone disponibili sullo store online di Apple include i seguenti dispositivi: iPhone SE (2022), iPhone 12, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

In queste ore si è parlato molto anche dei prezzi di lancio dei nuovi smartphone. Negli USA i prezzi sono rimasti invariati rispetto ad un anno fa, ma lo stesso non è successo nel resto del mondo. In Italia i prezzi degli iPhone 14 – rispetto alle loro controparti di un anno fa- sono aumentati considerevolmente, in alcuni casi addirittura di oltre 100 euro. La magra consolazione è che i rincari non riguardano solo il nostro paese, ma anche Regno Unito, Irlanda, Australia, Germania, Francia, Polonia, Malesia e Thailandia. In Polonia il prezzo di un iPhone 14 entry-level è aumentato addirittura del 24%.