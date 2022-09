The Last of Us Parte 1 include un indizio sul prossimo gioco di Naughty Dog?

Secondo i fan, The Last of Us Parte I includerebbe un easter egg dedicato al prossimo gioco di Naughty Dog.

The Last of Us Parte 1 nasconderebbe un indizio sul prossimo gioco di Naughty Dog. Stando a quanto riportato da alcuni fan, alcune nuove immagini presenti all’interno del remake suggerirebbero qual è la prossima IP dello studio californiano. Come potete dal tweet qui sotto, Naughty Dog Central ha condiviso alcune immagini che mostrano una serie di art work inediti presenti all’interno del gioco. Queste immagini mostrano diversi personaggi ed ambientazioni di stampo chiaramente fantasy.

Fans are speculating that art in TLOU1 are indicative of Naughty Dog's new IP. Seemingly would be a fantasy setting. what do you think? pic.twitter.com/IV9tZZqULW — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 5, 2022

Ovviamente è possibile che tali immagini non abbiano alcun significato, ma secondo alcuni fan si tratterebbe chiaramente di un teaser del prossimo gioco di Naughty Dog. Del resto non è la prima volta, che il team ricorre a questo genere di espedienti per suggerire la presenza di nuovi progetti in cantiere. Se ricordate, infatti, l’annuncio dello stesso The Last of Us venne anticipata proprio da un easter egg presente in Uncharted 3: L’Inganno di Drake e rappresentato da un giornale lasciato in un bar con in prima pagina un articolo su un misterioso “fungo parassita”.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è disponibile per PS5. Naughty Dog ha confermato che il remake arriverà in seguito anche su PC.