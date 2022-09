The Fabelmans: il primo poster annuncia la première mondiale a Toronto

Il nuovo, attesissimo film di Steven Spielberg, il semi-autobiografico The Fabelmans, vedrà la sua prima al Festival di Toronto, come riportato dal primo poster.

Steven Spielberg annuncia, tramite la prima locandina ufficiale di The Fabelmans, la première mondiale del film al Toronto Film Festival, tra pochi giorni, il 10 settembre. A questa seguiranno le anteprime in cinema americani selezionati l’11 novembre, per poi arrivare a una distribuzione estesa in occasione del Giorno del Ringraziamento, il prossimo 24 novembre.

From Director Steven Spielberg #TheFabelmans in select theaters November 11. In theaters everywhere Thanksgiving. pic.twitter.com/MyVwdxPWR6 — The Fabelmans (@thefabelmans) September 7, 2022

Il film, di base semi-autobiografico e scritto insieme a Tony Kushner, è ancora denso di misteri, tra cui quello relativo al cast: protagonista e interprete del giovane alter ego di Spielberg sarà Gabriel LaBelle. Nel cast del film ritroveremo anche Michelle Williams nei panni della madre del protagonista, Paul Dano in quelli del padre e Seth Rogen in quelli dell’amato zio: tre figure familiari molto importanti per la sua formazione. Anche il cineasta David Lynch, ma il suo ruolo è ancora tutto da scoprire.

