The Enforcer: il trailer del film thriller con Antonio Banderas

Antonio Banderas veste i panni del sicario nel lungometraggio thriller intitolato The Enforcer, di cui è stato da poco diffuso il trailer. Al fianco di Banderas recita nel film anche Kate Bosworth (The Immaculate Room). The Enforcer è in uscita al cinema e on demand il 23 settembre.

La storia al centro di The Enforcer vede i personaggi di Banderas e Kate Bosworth fare i membri di un’organizzazione criminale che si ritrovano a scontrarsi, dopo che la vita di una ragazza è stata messa in pericolo. Il sicario deciderà di salvare la vita della giovane, nonostante rischi di mettere a repentaglio la propria.

La regia del film è di Richard Hughes, che fa il suo debutto su un lungometraggio. La sceneggiatura è ad opera di W. Peter Iliff, che ha già lavorato su Point Break e Giochi di Potere. Il cast vede presenti anche Mojean Aria (Apple TV+’s See), Zolee Griggs (Wu-Tang: An American Saga), e Alexis Ren (Deported). Tra le star del progetto c’è anche il rapper 2 Chainz, anche lui alla prima grande esperienza cinematografica, dopo delle apparizioni in 22 Jump Street e nella saga de La Notte del Giudizio.

