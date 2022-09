The End We Start From: Benedict Cumberbatch nel cast del film

Benedict Cumberbatch sarà il protagonista, al fianco di Jodie Comer, del film thriller apocalittico The End We Start From.

Deadline ha rivelato che il popolare Benedict Cumberbatch si unirà al cast del film The End We Start From, che avrà come protagonista Jodie Comer, attrice già vista nella serie TV con Sandra Oh intitolata Killing Eve. Il lungometraggio è un thriller apocalittico.

Sia Jodie Comer che Benedict Cumberbatch saranno produttori esecutivi di The End We Start From. Le riprese del film sono attualmente in corso a Londra. Nel cast ci saranno anche Joel Fry (Cruella, Yesterday), Gina McKee (My Policeman, Line Of Duty) e Nina Sosanya (Screw, His Dark Materials), mentre la regia è stata affidata a Mahalia Belo.

L’adattamento è tratto dal romanzo di Megan Hunter, con la sceneggiatura ad opera di Alice Birch. Al centro della storia c’è una madre e le prove da affrontare nel bel mezzo di un’alluvione che ha colpito la città di Londra.

Leah Clarke e Adam Ackland faranno da produttori per SunnyMarch, assieme a Liza Marshall per Hera Pictures, Amy Jackson e Sophie Hunter. I produttori esecutivi sono Cumberbatch; Comer; Strong; Sébastien Raybaud, Fanny Soulier, Pieter Engels, Kate Maxwell per la Anton; Dave Caplan e Jason Cloth per C2 Motion Picture Group; Eva Yates e Claudia Yusef per BBC Film; e Lizzie Francke per BFI.