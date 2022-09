Spesa: ecco la classifica dei supermercati più convenienti

I prodotti che non possono mancare nel carrello della spesa sono frutta, verdure, insaccati, formaggi e molti altri. Di recente però hanno toccato prezzi al dettaglio che mettono in ginocchio un numero sempre più alto di famiglie italiane. Dallo studio svolto da Altroconsumo sui supermercati italiani si evince quali siano quelli che riescono a far risparmiare. Si è analizzato un campione di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città italiane.

I risultati dell’indagine hanno mostrato non solo i discount più economici, ma anche i benefici che si possono avere sulla base dei prezzi dei prodotti. Se da una parte i cittadini potranno risparmiare sulla loro spesa, dall’altra dovranno vedersela con l’aumento del prezzo del gas. Tornando all’indagine di Altroconsumo, essa si riferisce a un periodo che va dal 7 marzo al 1 aprile 2022. Sono 126 le categorie prese in esame, fra cui prodotti per la casa, per la cura delle persone e altri articoli di varia natura. In più vengono identificati tre tipi di spesa diversi:

una spesa che miri agli acquisti dei soli prodotti di marca, perché commercializzati dalle aziende più note

spesa mista con prodotti di qualità differente e con prezzi vari

spesa al risparmio con acquisto di soli prodotti più economici

Dall’analisi si deduce che i prezzi dei supermercati e degli ipermercati italiani sono in crescita in modo più variabile di quanto si creda. Andando al sodo però quali sono i supermercati che fanno risparmiare in modo considerevole? In cima alla classifica ci sono Famila e il gruppo Dok. Si tratta di scegliere di comprare prodotti di provenienza e qualità molto diversi fra loro. Per le grandi marche si passa a Esselunga. Alla fine i discount con prodotti a basso prezzo sono Aldi ed Eurospin.

Ecco riportata la top-15 dei supermercati più economici effettuata dall’indagine di Altroconsumo in relazione alla spesa mista.