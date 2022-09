Pennyworth 3: trailer della nuova stagione del serial DC

Sarà HBO Max ad ospitare – dal 6 ottobre – la prima tv mondiale di Pennyworth 3, terza stagione del serial con protagonista Jack Bannon nel ruolo di Alfred Pennyworth: ecco il trailer della nuova serie, che porterà come sottotitolo l’inedito “The Origin of Batman’s Butler” proprio per confermare quanto la storia si avvicini sempre più all’arrivo del personaggio nei pressi di villa Wayne…

Lo show esplora la gioventù di Alfred Pennyworth (Jack Bannon, The Imitation Game), ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia un’impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60. Suo socio il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge, Our Girl, Reign, Fleabag), futuro padre di Bruce Wayne.

La terza stagione sarà composta da dieci episodi e inizierà con un salto temporale di cinque anni, alla fine della guerra civile, e con la rivoluzione culturale che cambierà il mondo, portando anche ad una nuova era di supereroi e supervillains.

Nella seconda stagione di Pennyworth abbiamo incontrato un cast composto da Emma Paetz (Gentleman Jack), Hainsley Lloyd Bennett (Eastenders), Ryan Fletcher (Outlander), Dorothy Atkinson (Hanna, Harlots, Call the Midwife) e Ian Puleston-Davies (Tin Star, Marcella). Insieme a loro abbiamo trovato Paloma Faith (The Imaginarium of Doctor Parnassus) e Jason Flemyng (Il curioso caso di Benjamin Button). Inoltre il cast si arricchisce della presenza di James Purefoy (The Following, Sex Education, Altered Carbon), Edward Hogg (Taboo, Harlots, White Lightning), Jessye Romeo (Curfew, In the long Run), Ramon Tikaram (Brassic, The Victim) e Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic) in ruoli di personaggi ricorrenti.

