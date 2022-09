Offerte Amazon: gioco da tavolo Asmodee – The Thing disponibile al minimo storico

Il gioco da tavolo Asmodee - The Thing è disponibile sulla piattaforma di Amazon in super sconto, si tratta del minimo storico mai visto.

Grazie alle offerte di Amazon risulta possibile mettere mano sul gioco da tavolo The Thing di Asmodee a un ottimo prezzo, con il titolo realizzato da Andrea Crespi e Giuseppe Cicero che si presenta nello specifico al minimo storico che si sia mai visto per la nota piattaforma di E-Commerce.

Il link che trovate in testa all’articolo riporta alla pagina ufficiale del prodotto, grazie al quale è possibile procedere con l’acquisto per mettere mano sul titolo in questione fruendo dell’ottimo prezzo che viene al momento proposto per tutti gli utenti: le spedizioni gratuite risultano disponibili.

Con uno sconto del 15% rispetto al totale, il prezzo a cui il gioco da tavolo The Thing viene proposto è di soli 46,60€, di sicuro da non lasciarsi scappare per tutti coloro che non vedono l’ora di mettere mano sul titolo in questione, pieno di potenzialità.

L’esperienza fruibile da 1 a 8 giocatori vede un’esperienza di società portare i giocatori a collaborare al fine di ripropone l’atmosfera e i momenti più iconici del film cult del 1982 The Thing, con la necessità per questi di gestire l’Outpost 31 per trovare la via di fuga e scoprire chi fra loro è La Cosa.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.