GoPro “Mini”: in arrivo una nuova action cam compatta?

Sembrerebbe che la Hero 11 Black di GoPro potrebbe non essere l'unica fotocamera che l'azienda rilascerà quest'anno, ma potrebbe essercene un' altra in cantiere.

Le immagini trapelate condivise da WinFuture indicano che GoPro sta preparando una sorpresa più piccola che sembra un’iterazione moderna delle action cam Session ora fuori produzione. Il dispositivo, presumibilmente chiamato Hero 11 Black Mini, seguirebbe gli obiettivi di GoPro di espandere la sua gamma di fotocamere .

È dotato di un ampio sensore della fotocamera nella parte anteriore accanto a un singolo pulsante per la connettività Bluetooth e di “dita” pieghevoli nella parte inferiore per il montaggio. Come suggerisce il nome, la Mini sembra una versione ridotta dell’imminente Hero 11 Black, solo che non viene fornita con alcun display sulla parte anteriore o posteriore del dispositivo.

La linea di fotocamere Session di GoPro, l’ultima delle quali è stata rilasciata nel 2016, in particolare non aveva display e un design più compatto, ma è qui che le somiglianze tra Session e la cosiddetta Hero Mini sembrano finire. Mentre la Mini adotta il design della fotocamera Hero 11 Black da cui prende il nome, la Session è un minuscolo cubo con una fotocamera che occupa l’intera parte anteriore del dispositivo e non mostrava alcuna somiglianza con gli altri dispositivi Hero dell’epoca.

GoPro alla fine ha tagliato la Session dalla sua lineup quando ha introdotto le sue fotocamere Hero 7 nel 2018.