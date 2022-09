Casa della Psicologia: arriva a Udine

La Casa della Psicologia sarà inaugurata a Udine venerdì 9 settembre, con taglio del nastro in via Pracchiuso 23, alle ore 18. La sede operativa sarà a Udine, mentre quella istituzionale si troverà a Trieste e resterà completamente operativa. Roberto Calvani, presidente dell’Ordine regionale degli Psicologi Fvg, la definisce così:

Uno spazio di incontro e di pensiero della Psicologia e degli Psicologi, nonché un luogo di rappresentanza, diffusione e promozione della Psicologia e della professione. Da diversi mesi, come Ordine Regionale, anche su sollecitazione di molti colleghi, eravamo alla ricerca di uno spazio fisico, in posizione baricentrica rispetto alla geografia regionale, che potesse diventare, con tempo e dedizione, un punto di incontro tra gli psicologi iscritti e al contempo un punto di riferimento anche per i cittadini. Si tratta di un locale in affitto, che si trova nel capoluogo friulano.