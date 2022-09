Betelgeuse: 2000 anni fa aveva un colore diverso

Betelgeuse, una stella supergigante rossa a un passo dalla sua fine, non è sempre stata così. Una volta era una stella blu-bianca di tipo O appartenete alla sequenza principale, in cui la fusione dell’idrogeno andava avanti a ritmi incalzanti.

Alla fine di questa sua fase della vita ha assunto una colorazione più dorata, fino ad arrivare a quel punto rosso che vediamo oggi. Andando a riguardare le osservazioni fatte nell’antichità, Betelgeuse aveva una sfumatura giallo-arancio all’incirca 2000 anni fa, passando poi, in breve tempo, alla sfumatura rossastra a cui siamo abituati oggi. Un periodo di tempo molto breve.

Questo però non è bastato agli scienziati, tanto che, un gruppo internazionale di ricercatori, guidato dall’astronomo Ralph Neuhäuser della Friedrich Schiller University Jena in Germania, ha elaborato una nuova linea temporale per Betelgeuse.

Dopo aver consumato quasi tutto l’idrogeno, Betelgeuse ha iniziato a fondere l’elio in atomi di carbonio e ossigeno, portandola a espandersi, assumendo così dimensioni gigantesche. Esaurito anche questo materiale si trasformerà in una supernova e il suo nucleo collasserà a stella di neutroni.

la sua scomparsa sembra non essere imminente, almeno secondo la scala temporale umana, ma si stima che si sia trasformata in una supergigante rossa circa 40’000 anni fa. Cosa che però sembra essere in contrasto con i documenti studiati dai ricercatori.

Infatti circa 2000 anni fa Betelgeuse veniva descritta di colore giallo-arancio mentre Bellatrix e Sirio venivano viste di colore bianco-blu e la supergigante rossa Antares invece rossa. Ciò sta a indicare che, a quel tempo, il colore di Betelgeuse fosse una via di mezzo tra Bellatrix/Sirio e Antares. Nel XVI secolo, le osservazioni dell’astronomo danese Tycho Brah riportano che la stella avesse un colore ancora più rosso, fino ad avvicinarsi, ai giorni nostri, allo stesso colore di Anteres.

Queste osservazioni nel corso della storia hanno permesso ai ricercatori di costruire una scala temporale nella vita di Betelgeuse. Innanzitutto si è potuto determinare che la massa della stessa sia 14 volte quella del Sole e, da questo parametro, si è riusciti a scoprire che la stella ha 14 milioni di anni e che potrebbe esplodere in una supernova in circa 1,5 milioni di anni.