Xbox Game Pass settembre 2022: annunciati i giochi gratis della prima metà del mese

Microsoft ha annunciato i giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di settembre 2022.

Microsoft ha ufficialmente annunciato i giochi gratis di settembre 2022 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla prima metà del mese e che andranno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Si tratta di un’elenco piuttosto variegato che include alcuni titoli già confermati, che come Disney Dreamlight Valley Founder’s Edition e Train Sim World 3, oltre ad una gradita sorpresa. Diamo dunque uno sguardo alla lista completa dei titoli in arrivo su Xbox Game Pass questo mese:

6 settembre 2022

Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (Cloud, Console e PC)

Opus Magnum (PC)

Train Sim World 3 (Console e PC)

13 settembre 2022

Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Cloud, Console e PC)

14 settembre 2022

You Suck at Parking (Cloud, Console e PC)

15 settembre 2022

Despot’s Game (Console e PC)

Metal: Hellsinger (PC e Xbox Series X|S)

Come potete vedere, a sorpresa tra i titoli disponibili questo mese si aggiunge anche Metal Hellsinger, diabolico sparatutto in prima persona che vi metterà nei panni dell’Ignota, un’entità metà umana, metà demone e ossessionata dalla vendetta. Trattandosi di un FPS ritmico, la capacità di sparare a tempo di musica andrà in sostanza a migliorare notevolmente le vostre prestazioni.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che a partire dal 15 settembre non saranno più disponibili in catalogo i seguenti titoli: