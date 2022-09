WhatsApp: alcuni iPhone non saranno più supportati

Spesso alcuni modelli di smartphone non sono più supportati da WhatsApp e ciò era particolarmente vero nel novembre dello scorso anno, dove WhatsApp non era più compatibile con i dispositivi che eseguivano alcune versioni di KaiOS, Android o iOS, e poco dopo, mentre l’iPhone 14 è pronto per il lancio, l’app alla fine funzionerà solo con iOS 12 e versioni successive.

Alcuni modelli di iPhone devono inevitabilmente essere esclusi, anche se la maggior parte degli utenti utilizza smartphone moderni, altri continuano a sfruttare i dispositivi più vecchi, consideriamo in particolare gli utenti che per un lungo periodo hanno utilizzato un iPhone 5 ora devono effettuare l’upgrade per continuare ad avere a che fare con l’app di messaggistica.

In un report, WABetaInfo rivela che:

Purtroppo, per motivi interni, WhatsApp sta pianificando di abbandonare il supporto per alcune versioni di iOS nei prossimi mesi: stiamo parlando di iOS 10 e iOS 11. Aggiorna all’ultima versione di iOS per continuare a utilizzare WhatsApp. L’app smetterà di supportare questa versione di iOS dopo il 24 ottobre 2022.

Quando questa comunicazione arriverà in via ufficiale, si dovrà eseguire l’aggiornamento a iOS 12 se il proprio iPhone utilizza ancora iOS 10 o iOS 11 per continuare a utilizzare WhatsApp.