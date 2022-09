Wendell & Wild: il teaser ufficiale del film Netflix di Henry Selick

Il 28 ottobre sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix il film d’animazione Wendell & Wild, realizzato dal regista Henry Selick. Si tratta di un lungometraggio realizzato con la tecnica dello stop-motion, così come è stato fatto per altre produzioni del filmmaker.

Ecco il teaser di Wendell & Wild.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

Dal duo squisitamente diabolico formato da Henry Selick (regista di The Nightmare Before Christmas e Coraline e la porta magica) e Jordan Peele (Nope, Noi, Scappa: Get Out) arriva la storia di Kat (voce nell’originale di Lyric Ross). Per poter iniziare una nuova vita nella sua città natale, un’adolescente problematica tormentata dal proprio passato deve affrontare i suoi demoni personali, Wendell e Wild (con le voci nell’originale di Keegan-Michael Key e Jordan Peele). Wendell & Wild vede nel doppiaggio originale la partecipazione di Angela Bassett, James Hong e Ving Rhames.

Wendell & Wild arriverà anche in cinema selezionati il 21 ottobre. Ricordiamo che Henry Selick ha lavorato fino ad ora a progetti cult come Nightmare Before Christmas e Coraline e la porta magica. L’ultimo lavoro realizzato da Selick risale ormai a 13 anni fa.

