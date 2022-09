OUKITEL presenta un nuovo tablet super resistente con batteria enorme

In arrivo da parte di OUKITEL un nuovo dispositivo in formato tablet e super resistente e con una batteria enorme, in grado di resistere per giorni senza ricarica.

La maggior parte dei tablet rugged sul mercato sono progettati per l’uso in aree di produzione, magazzino, lavoro sul campo e simili, con l’obiettivo di offrire un tablet durevole sia per uso industriale che domestico, e l’azienda OUKITEL presenta oggi il nuovissimo tablet RT2 con robustezza robusta standard militare.

Questa è la versione aggiornata del tablet OUKITEL di prima generazione RT1, che viene fornito con una batteria più grande da 20.000mAh, un ampio display immersivo da 10,1 pollici, robustezza di livello militare e funzionalità più impressionanti. È particolarmente in grado di sostenere l’ambiente rigoroso ed è possibile godersi un’esperienza senza interruzioni ovunque.

Dopo il successo degli smartphone robusti con il lancio del telefono con batteria più grande del mondo WP19, ora OUKITEL sta spingendo la capacità di alimentazione del tablet verso una nuova era. Il loro ultimo tablet OUKITEL RT2 è dotato della batteria da 20.000mAh più grande al mondo nella categoria dei tablet, che è più del doppio della media sul mercato.

È molto utile se ci si dimentica di caricarlo o se non si ha accesso a qualsiasi alimentazione all’aperto. Questo gigante può gestire 4-5 giorni di lavoro senza interruzioni e la funzione di ricarica rapida da 33 W consente di attendere solo 4 ore anche per il pieno rifornimento, inoltre può anche funzionare come alimentazione di riserva per qualsiasi emergenza, poiché supporta la ricarica inversa.