Offerte eBay: Mario Strikers Battle League a un ottimo prezzo con coupon

Le offerte di eBay permettono di mettere mano sul videogioco Mario Strikers: Battle League fruendo di uno sconto che risulta a dir poco ottimo, considerando nello specifico che il titolo si presenta non solo a un ottimo prezzo, ma che il nuovo coupon di settembre può essere utilizzato al fine di metterci mano.

Per poter accedere alla pagina del titolo su eBay, dopo la quale dovrete ricordarvi di usare il codice SETT22 per uno sconto del 15%, non vi resta che accedere a questo link. Vi ricordiamo che il coupon può essere sfruttato un massimo di due volte ad account e che quindi potreste non avere modo di utilizzarlo.

Sfruttando il coupon in questione il prezzo del titolo si abbassa all’ottima cifra di 40,71€ rispetto ai 47,90€ di base, il che è di sicuro un ottimo prezzo per un gioco per Nintendo Switch, considerando che i prezzi tendono a non abbassarsi molto spesso.

Il gioco in questione è pronto a cambiare le regole del calcio in casa Nintendo, portando i personaggi di Super Mario in dei veri e propri scontri all’ultimo sangue con delle regole pensate apposta per il titolo e con contenuti pronti a divertire gli utenti di partita in partita.

