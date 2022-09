Offerte Amazon: Assassin’s Creed Valhalla per PS5 disponibile al minimo storico

Assassin's Creed Valhalla è attualmente disponibile per PS5 su Amazon al prezzo minimo storico che si sia mai visto, l'avventura di Eivor è in super sconto.

Grazie alle offerte di Amazon risulta possibile acquistare il videogioco Assassin’s Creed Valhalla per PlayStation 5 a un prezzo a dir poco basso, considerando che per quest’edizione si tratta del minimo storico che si sia mai visto sulla nota piattaforma di E-Commerce.

Al fine di poter acquistare il titolo non vi resta che recarvi al link che trovate in testa all’articolo, il quale vi porterà alla pagina ufficiale del prodotto permettendovi di procedere prima che il prezzo possa risalire nel giro di qualche tempo, e che di conseguenza ci si trovi a pagare il titolo di più rispetto a quanto viene proposto al momento.

Con la nuova offerta di Amazon, Assassin’s Creed Valhalla è acquistabile per una cifra di solamente 20,99€, davvero sbalorditiva, utile per mettere mano sull’edizione base dell’avventura di Eivor che non include tuttavia i DLC rilasciati da Ubisoft, ma i soli aggiornamenti gratuiti.

Nel nuovo capitolo, particolarmente supportato dagli autori con vari aggiornamenti, risulta possibile mettere mano su un’avventura a tema vichingo pronta a offrire dei combattimenti impegnativi e molto tecnici, con lo stampo RPG che ha preso la saga che trova appoggio anche in questo titolo.

