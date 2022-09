Le immagini della presentazione degli iPhone finiscono in rete: sorpresa rovinata, ecco tutte le novità

Le immagini della presentazione dell'iPhone 14 finiscono in rete. L'evento è pre-registrato e verrà trasmesso in differita domani.

Sorpresa rovinata: le immagini della presentazione dei nuovi iPhone 14 finiscono online, ad oltre 24 ore dall’inizio dell’evento. Il keynote, infatti, come negli anni passati è stato già pre-registrato. Domani verrà trasmesso in streaming in differita.

Nelle foto vediamo Tim Cook presentare il nuovo iPhone 14 Pro. L’immagine conferma molti dei rumor e leak che sono stati diffusi nelle scorse settimane. Ad esempio vediamo distintamente la nuova soluzione a punto esclamativo – pillola e punch-hole cam – che sostituisce il vecchio notch, oltre che la nuova inedita colorazione viola dei modelli Pro (anche questa era già stata svelata in anticipo dai leak).

Ci sono ancora delle cose da scoprire, ad ogni modo. Ad esempio secondo i rumor la colorazione viola dovrebbe avere un effetto gradiente, con diverse sfumature di blu visibili a seconda della luce e di come si inclina il telefono. Sarà vero? Questo dall’immagine diffusa online non si capisce, bisognerà aspettare domani sera.

Secondo le principali indiscrezioni, domani vedremo anche il nuovo Apple Watch Pro, un modello high-end (sembra piuttosto grande e grosso) pensato per gli sportivi, oltre che un nuovo paio di AirPods. Non resta che aspettare domani sera per conoscere tutti i nuovi prodotti della mela morsicata.