Joker: la DC rivela nei fumetti il vero nome del personaggio

Grazie a Flashpoint Beyond #5 è stato rivelato il vero nome di Joker. La miniserie a fumetti riporta gli appassionati all’interno dell’universo narrativo di Flashpoint, con protagonista il cavaliere oscuro di Thomas Wayne.

(ATTENZIONE SPOILER SU FLASHPOINT BEYOND #5)

Nella storia vediamo il cavaliere oscuro che entra dentro Arkham Asylum per confrontarsi con Clockwork Killer, dietro la cui identità si cela Martha Wayne, la madre di Bruce. Questo perché nell’universo di Flashpoint è il piccolo Bruce ad essere ucciso, mentre Martha e Thomas sopravvivono, divenendo rispettivamente una versione del Joker e Batman.

Sarà grazie a Martha che Thomas scoprirà il vero nome del Joker, rivelato alla villain in un viaggio in Terra-0. Martha ha interpellato lo Psico-Pirata, che avrebbe detto che il nome di Joker è Jack Oswald White. Dietro la sua identità si cela un commediante fallito, che lavora come operaio delle pulizie al Casino Wayne.

Ricordiamo che nel film Batman di Tim Burton dietro al Joker si celava Jack Napier, mentre nel lungometraggio con Joaquin Phoenix il nome del character era Arthur Fleck.

A realizzare l’albo sono stati Geoff Johns, Tim Sheridan, Jeremy Adams, Mikel Janin Xermanico, Romulo Fajardo Jr., Jordie Bellaire e Rob Leigh.

