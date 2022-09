“Dovete evacuare immediatamente la città”. L’allerta mandata per errore manda nel panico Los Angeles

Le forze dell'ordine di Los Angeles hanno erroneamente mandato in onda un messaggio d'allarerta che invitata la popolazione ad evacuare al più presto la città.

All’epoca le forze dell’ordine avevano ricevuto l’allerta di un piccolo incendio divampato nella periferia. Non è chiaro se la minaccia sia stata sovrastimata – cosa che avrebbe portato all’incauto utilizzo degli strumenti di comunicazione d’emergenza – o se sia andato storto qualcos’altro.

Il messaggio di evacuazione che è stato trasmesso sulle telecisioni di alcuni dei residenti di Ventura County è stato inviato per errore dall’amministrazione comunale di Los Angeles. Attualmente non c’è nulla che minacci la sicurezza di Ventura County e la popolazione non ha nessun motivo di evacuare l’area

si legge in un tweet di rettifica.

Non è nemmeno la prima volta che accade qualcosa di simile. Nel 2018 il governo delle Hawaii aveva inviato in errore un messaggio sui telefoni di migliaia di residenti e turisti: “trovate immediatamente un’area dove rifugiarvi, è in corso un attacco nucleare”. Ovviamente nemmeno quello era vero.