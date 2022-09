After 4: poster e foto del quarto capitolo della serie

Ecco poster e foto di After 4, capitolo conclusivo della serie young adult in arrivo il 28 settembre su Prime Video.

Prime Video svela foto e poster ufficiale di After 4, con protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Il quarto film dell’omonima saga young-adult sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 28 settembre.

In After 4 ritroviamo Tessa e Hardin ad un bivio: Tessa continuerà nel tentativo di salvarlo e di salvare la loro relazione, o sarà tempo di salvare se stessa? Mentre Hardin resta a Londra dopo il matrimonio di sua madre e sprofonda nell’oscurità, Tessa torna a Seattle e deve affrontare una tragedia. Se vogliono che il loro amore sopravviva, innanzitutto dovranno lavorare su loro stessi. Ma le loro strade li ricondurranno l’uno dall’altra?

After 4 vede protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin alla guida di un cast corale che comprende Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer e Atanas Srebrev. Il film è diretto da Castille Landon e prodotto da Jennifer Gibgot (17 Again, Step Up), Brian Pitt, Aron Levitz, Nicolas Chartier, Jonathan Deckter e Hero Fiennes Tiffin. Executive producer sono Andrew Panay, Eric Lehrman, Courtney Solomon e Mark Canton.

