Unione Europea: regole in arrivo per aumentare la longevità dei telefoni?

I legislatori dell’UE hanno proposto requisiti radicali per gli smartphone venduti nella regione (come ripreso da Ars Technica). Le autorità di regolamentazione hanno suggerito che i fornitori di telefoni forniscano almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza e tre anni di aggiornamenti del sistema operativo ai loro dispositivi, inoltre i suddetti aggiornamenti della sicurezza e del sistema operativo dovrebbero raggiungere gli utenti “al più tardi due mesi dopo il rilascio pubblico”.

Se applicate, queste regole potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui i produttori Android gestiscono il supporto software per i loro dispositivi. Samsung e Google sono gli unici marchi che promettono cinque anni di aggiornamenti di sicurezza sui propri telefoni, ma anche così, non tutti i loro dispositivi godono di questi vantaggi. Samsung pubblica anche quattro importanti aggiornamenti Android per i suoi dispositivi premium, i più longevi nella sfera Android, in confronto, Google e altri marchi forniscono tre o meno aggiornamenti principali del sistema operativo per dispositivi selezionati.

Un regolamento come questo potrebbe costringere le aziende a implementare aggiornamenti per più tempo, non solo per i loro telefoni di punta, ma anche per i dispositivi economici meno premium che di solito non ottengono impegni di aggiornamento a lungo termine dai produttori.

Il progetto di regolamento prevede inoltre che la capacità della batteria di un dispositivo “non si deteriori dopo un aggiornamento del software del sistema operativo o un aggiornamento del firmware se misurata con lo stesso standard di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità”. Affermano inoltre: