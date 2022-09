Starlink porterà la sua connessione internet via satellite sulle navi di Royal Caribbean

L’internet ad alte prestazioni di Elon Musk arriva sulle navi da crociera di lusso di Royal Caribbean. La società ha stretto una partnership – la prima di questo tipo – con SpaceX.

SpaceX da diversi anni, anche in Italia, offre il suo servizio di internet via satellite Starlink. A differenza di altre soluzioni più datate, le connessioni di SpaceX si sono fatte apprezzare per le loro alte performance – analoghe a quelle di molte connessioni in fibra ottica – e per una latenza tutto sommato trascurabile.

Grazie ai satelliti Starlink, Royal Caribbean potrà offrire ai suoi clienti una connessione internet ad alta velocità durante il loro soggiorno nelle navi da crociera. Non importa se la nave è nel porto di una grande città o se si trova in viaggio nel mezzo dell’oceano: i satelliti di Starlink garantiranno comunque una connessione stabile ed efficiente.

L’azienda di Elon Musk va così a risolvere uno dei più annosi problemi delle navi da crociera, che spesso già offrono l’accesso ad internet, ma previo pagamento di un prezzo tipicamente molto alto e con prestazioni, nella migliore delle ipotesi, traballanti. “Grazie a questa partnership i nostri clienti potranno accedere a servizi che normalmente richiedono un uso di banda elevato, inclusa la visione di film e serie TV in streaming”, ha annunciato Jason Liberty, amministratore delegato di Royal Caribbean.