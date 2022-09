Splatoon 3: copie già in circolazione, online i primi leak del gioco

Alcune copie di Splatoon 3 sono già in circolazione: diversi utenti hanno già ottenuto il gioco in anticipo e online iniziano già a circolare i primi leak.

Splatoon 3 è già in circolazione da diverso tempo. Alcuni utenti, infatti, hanno già ottenuto la copia del gioco in anticipo e online sono già apparsi i primi leak. Come potete vedere dalla fotografia qui sotto, un utente di Reddit ha dichiarato di aver comprato una copia del titolo da qualcuno che ha ricevuto il gioco in anteprima.

Come se non bastasse, un account chiamato “Splatoon 3 Leak” sta condividendo dei filmati che mostrano alcuni pezzi di campagna single player, incluso il finale. Quindi vi invitiamo a fare molta attenzione, onde evitare di incappare in spiacevoli spoiler.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Splatoon 3 sarà disponibile a partire dal 9 settembre su Nintendo Switch. Se siete tra coloro che hanno ricevuto in anticipo la vostra copia, vi consigliamo di giocare con la console non connessa ad internet, in quanto Nintendo ha messo a punto un nuovo sistema anti-cheat per rilevare tutti coloro che hanno cercato di manomettere il codice durante lo Splatfest per accedere in anticipo alla modalità online, quindi non è così impossibile che possa rintracciare anche chi cerca di giocare il gioco prima del lancio ufficiale.