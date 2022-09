Polestar 2: la nuova versione si è fatta paparazzare durante un giro di prova

Polestar, lo spinoff dedicato alle auto elettriche di Volvo, sta lavorando ad un restyling della sua Polestar 2, la piccola berlina elettrica che recentemente è arrivata anche in Italia e che aveva già riscosso un discreto successo altrove. Da inizio del 2022, Polestar ne ha già piazzate oltre 30.000 in tutto il mondo. Non male contando che: 1) è una vettura elettrica; 2) è disponibile solamente in una (sempre più ricca) manciata di paesi.

La Polestar 2 è entrata in produzione nel 2022, ma lo spinoff di Volvo sta già lavorando ad una rinfrescata del veicolo. La nuova versione, che introdurrà un importante restyling, potrebbe fare il suo debutto tra il 2023 e il 2024.

Il sito britannico Autocar ha già individuato a paparazzato un modello di prova della nuova Polestar 2. Ovviamente l’auto di prova era sapientemente camuffata in modo da evitare di rivelare anzitempo troppi dettagli, ma le foto spia hanno comunque catturato alcune delle novità che saranno introdotte dalla nuova versione.

Ad esempio, Autocar sottolinea come Polestar abbia deciso di nascondere la finta griglia dell’auto, il che quasi sicuramente è un indizio del fatto che questo è uno degli elementi che verranno ritoccati dai designer della casa automobilistica. Le foto sono riuscite a catturare anche alcuni elementi degli interni, che tuttavia sembrano piuttosto simili a quelli del modello attualmente in vendita. Ma nulla esclude che sul modello di serie ci possano essere alcune importanti sorprese. Non resta che aspettare i prossimi annunci di Polestar per saperne di più.