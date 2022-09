Nautica: atteso il Monaco Smart & Sustainable Marina

Appuntamento da segnare in agenda il 25-26 settembre allo Yacht Club de Monaco che ospita il 2° Monaco Smart & Sustainable Marina. Un evento che ha l’obiettivo di addolcire l’impatto ambientale delle infrastrutture portuali rendendole più sostenibili. Tutto con il supporto della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, Extended Monaco. Il programma per la transizione digitale del governo, Credit Suisse, Al-Rushaid Group, Bombardier, MB92 e Xerjoff.

Gli oceani ricoprono il 72% della Terra. I dati registrano l’allarmante urgenza di salvaguardarli per la sostenibilità delle infrastrutture come i porti turistici. Se si proteggono le aree costiere è importante, visto che rappresentano il 50% del turismo totale.

Se Monaco vuole posizionarsi all’avanguardia nello yachting, il Principato deve sostenere la sua transizione. L’emergenza climatica a cui assistiamo ogni giorno di più riguarda l’intero ecosistema nautico che deve evolversi: vale sia per gli yacht sia per le infrastrutture e gli impianti portuali. Dobbiamo agire per il cambiamento e contribuire a questa trasformazione. Lo scopo è presentare soluzioni innovative e incoraggiarne l’applicazione verso lo sviluppo di porti turistici virtuosi.