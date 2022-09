iPhone 14: scordatevi di riciclare le vecchie cover, non saranno compatibili

Brutte sorprese per chi sperava di poter passare dall'iPhone 13 all'iPhone 14 riciclando le vecchie cover: non saranno assolutamente compatibili.

Brutte sorprese per chi sperava di poter passare dall’iPhone 13 al 14 riciclando i vecchi gadget e accessori. Secondo alcune ultime indiscrezioni rilanciata dal noto tipster Ice Universe, le cover per gli iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max non saranno compatibili con i corrispettivi telefoni della nuova generazione.

Il paradosso? Le cover non sono compatibili, ma gli smartphone presenteranno un design estremamente simile a quello della vecchia generazione. A cambiare – seppur marginalmente – dovrebbero essere le dimensioni complessive, a causa del nuovo modulo fotografico e, forse, di uno spessore maggiore sui modelli Pro.

Lo stesso Ice Universe ha specificato che a rendere impossibile il ‘riciclo’ delle vecchie cover è proprio il nuovo modulo fotografico. I nuovi sensori saranno più grandi rispetto a quelli dell’iPhone 13. È una notizia che non ci sorprende: Apple non è mai stata interessata a garantire la retrocompatibilità delle vecchie cover e dei vecchi accessori sui suoi nuovi prodotti.

In queste ore il giornalista Mark Gurman ha pubblicato un recap delle novità attese sui nuovi iPhone 14, che in totale saranno quattro. Se l’iPhone 14 non presenterà grosse novità rispetto alla generazione precedente, lo stesso non si può dire per i due modelli ‘Pro’, tra addio al notch, modalità Display Always-On, processore più potente e un’autonomia migliorata. Ne abbiamo parlato più approfonditamente qua.