iPhone 14 Pro offrirà una fotocamera per registrazione video in 8K?

Leak su una fotocamera da 48 MP aggiornata su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max hanno iniziato a spuntare quasi un anno fa e ora, pochi giorni prima del lancio degli iPhone di punta del 2022, è praticamente sicuro che Apple sia pronta ad andare avanti dai buoni vecchi sensori della fotocamera da 12 MP che l’azienda utilizza ormai da otto anni.

La registrazione video 8K (fino a 60 FPS, secondo alcune indiscrezioni) è una notizia molto importante nell’ambito della telefonia mobile e nonostante il fatto che i video 8K sono ancora molto rari, faranno sicuramente mettere l’iPhone di Apple in una categoria di fotocamere di nicchia ma sicuramente “professionali” tra la concorrenza Android

Le videocamere cinematografiche 8K più convenienti partono da 100.000$ e, combinate con i supporti e le attrezzature necessarie, possono essere 100-200 volte più pesanti e ingombranti di un iPhone 13 Pro Max.

Alcuni degli appassionati di cinema più grandi e nerd là fuori potrebbero sapere che la registrazione video 8K è utilizzata quasi esclusivamente nelle produzioni di livello hollywoodiano. In realtà, lo scopo della registrazione in 8K (oltre 4K) non è semplicemente quello di ottenere un’immagine più nitida (come aumentare la qualità su un video di YouTube), ma piuttosto di consentire ai registi di ritagliare, stabilizzare e riformulare il filmato dopo che è stato registrato.

In genere, una risoluzione più elevata consente una maggiore flessibilità nella post-produzione, che è una caratteristica molto apprezzata in TV e film, add ogni modo, ovviamente, l’iPhone 14 Pro non è e non sarà mai preferito dai registi per quanto riguarda i “progetti seri”.