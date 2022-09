Intel Raptor Lake: svelata la lineup di lancio?

I processori Raptor Lake di Intel verranno lanciati con 12 diversi modelli di CPU desktop per i consumatori, questo ovviamente secondo le ultime indiscrezioni.

Stando a quanto di recente emerso, una nuova teoria riguarda il fatto che Intel debutterà inizialmente con il Core i9-13900K e il vanilla 13900, insieme al Core i7-13700K più 13700, Core i5-13600K e Core i5-13400, tutti modelli di processore Intel che già conosciamo ma come al solito con un numero superiore ai precedenti per indicare la nuova generazione.

Sono sei modelli e presumibilmente ci saranno anche versioni “F” di questi sei processori, come il Core i9-13900KF e il 13900F. L’aggiunta di quella lettera significa semplicemente che si tratta di varianti senza una GPU integrata (consentendo prezzi leggermente inferiori per coloro che hanno una scheda grafica discreta).

Ciò significa 12 CPU in totale sarebbero previste per il lancio iniziale (più un paio di chip destinati alle aziende, il 13900T e il 13700T che sono varianti a basso consumo). L’ammiraglio Core i9-13900K viene mostrato con un boost massimo di 5,8 GHz, una velocità di cui si vocifera da tempo e un boost all-core di 5,5 GHz (per i core ad alte prestazioni, cioè i core di efficienza, 16 di loro, i migliori uscita a 4,3 GHz).

Wccftech sostiene che ogni Raptor Lake sarà rivelato il 27 settembre, al grande evento di innovazione di Intel, con i processori effettivamente in vendita il 20 ottobre, come hanno indicato recenti speculazioni.