Ben Stiller e Sean Penn sono stati banditi a vita dalla Russia

Dopo le esplicite e ripetute testimonianze d’appoggio nei confronti dell’Ucraina, gli attori Sean Penn Ben Stiller sono stati banditi a vita dalla Russia. I loro nomi compaiono assieme a quelli di altri 23 americani, prevalentemente personaggi politici, in una lista comunicata dal Governo di Putin.

Il Ministro degli Affari Esteri della Russia ha dichiarato in uno stato:

In risposta alle sanzioni personali dell’amministrazione Biden fatte nei confronti dei cittadini russi, abbiamo deciso di muoverci contro alcuni membri del Congresso americano, uomini d’affari e figure culturali in maniera tale che venga impedito loro di entrare in maniera permanente nella federazione russa.