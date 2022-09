Arriva The Whale e i film del quinto giorno dal Festival di Venezia

Quasi al giro di boa per il Festival di Venezia ma le sorprese non mancano di certo. Al quinto giorno di Festival arriva infatti il secondo possibile Leone d’Oro, ovvero The Whale di Darren Aronofsky con un incredibile Brendan Fraser già pronto per vincere qualsiasi (meritatissimo) premio.

Accanto ad Aronofsky arrivano però anche i meno convincenti L’Immensità dell’italiano Emanuele Crialese con Penélope Cruz e il francese I Figli degli Altri di Rebecca Zlotosky.

Ce ne parlano i nostri Gabriella e Jacopo direttamente dal Lido. Ecco come è andata:

