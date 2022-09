Three Thousand Years of Longing: dietro le quinte dell’impianto fantastorico del film di George Miller

Regista, cast e crew di Three Thousand Years of Longing raccontano il dietro le quinte della ricostruzione fantastorica della pellicola.

Il regista George Miller, il protagonista Idris Elba il produttore Doug Mitchell e il production designer Production Designer Roger Ford raccontano il dietro le quinte della ricostruzione fantastorica dello spettacolare Three Thousand Years of Longing.

Sinossi:

La trama vede la dottoressa Alithea Binnie, solitaria accademica coi piedi per terra, entrare in possesso di un artefatto che si rivela il recipiente di un Djinn, un vero e proprio “Genio della lampada” che si offre di esaudirle tre desideri, prima di anelare alla libertà. Il problema è che la nostra, letteralmente, non crede ai suoi occhi, e anche se fosse, da esperta di storia e mitologia, sa quanto sarebbe potenzialmente pericoloso sfruttare i servigi dell’essere. E mentre lui racconta episodi di un passato mitico, lei matura una decisione sorprendente…

