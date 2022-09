Monica, All the Beauty, Master Gardener e Argentina 1985, le video recensioni del quarto giorno

Monica, All the Beauty and the Bloodshed, Master Gardener e Argentina 1985 sono i film protagonisti del quarto giorno dal Festival di Venezia.

Siamo arrivati al quarto giorno del Festival di Venezia. Una giornata particolarmente carica non solo per quanto riguarda il concorso, dove troviamo le pellicole Monica di Andrea Pallaoro, All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras e Argentina, 1985 di Santiago Mitre, ma anche per quanto riguarda il fuori concorso dove troviamo Paul Schrader e il suo Master Gardener in occasione della cerimonia di premiazione con il Leone D’Oro alla carriera del regista.

Ce ne parlano i nostri Gabriella, Laura e Jacopo direttamente dal Lido. Ecco come è andata:

