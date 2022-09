Creative Arts Emmy Awards: tra i vincitori Arcane, Obama a Chadwick Boseman

Gli Emmy Awards, i più importanti premi televisivi al mondo, giungono alle 74esima edizione nel 2022, con due tranche di premiazione: quella dei premi maggiori avrà luogo il 12 settembre, ma questo fine settimana sono state assegnate le onorificenze alle categorie meno popolari o tecniche, i Creative Arts Emmy Awards.

Non per questo si tratta di premi effettivamente “minori”, calcolando anche i nomi coinvolti: l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama è tra i vincitori, ad esempio, come voce narrante di un documentario. La serie Netflix Arcane ha vinto come miglior serial animato, mentre un premio postumo va a Chadwick Boseman per What If…?

Di seguito i premi di maggior interesse:

Animated Program:

Arcane

Narrator:

Barack Obama per Our Great National Parks

Host for a reality or competition program

RuPaul, RuPaul’s Drag Race

Hosted nonfiction series or special

Stanley Tucci: Searching for Italy

Documentary or nonfiction series

The Beatles: Get Back

Character Voice-over performance

Chadwick Boseman per What If…?

Appuntamento ora al 12 settembre per i premi maggiori.

