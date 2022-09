Copenhagen Cowboy: trailer della serie di Nicolas Winding Refn presentata a Venezia 79

La serie tv più attesa tra quelle presentate a Venezia 79 si mostra nel suo trailer ufficiale: ecco Copenhagen Cowboy di Nicolas Winding Refn.

Quest’edizione della Mostra Internazionale del Cinema sta esaltando per la qualità delle sue proposte e i grandi nomi coinvolti: una delle particolarità, inoltre, è la massiccia presenza di titoli di matrice Netflix, qualcosa di impensabile solo dieci anni fa. Tra questi anche una serie tv, Copenhagen Cowboy, attesa nuova opera del “visionario” Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon), di cui vi presentiamo il primo trailer, che non tradisce le aspettative riguardo la caratteristica estetica del cineasta danese.

Refn, in proposito al suo sodalizio con Netflix, ha entusiasticamente affermato:

Con Copenhagen Cowboy, sto tornando al mio passato per scolpire il mio futuro, creando una serie, un’espansione ai miei alter ego in costante evoluzione, ora nella forma di una giovane eroina, Miu. Collaborare con Netflix e portare in vita questo show è stata un’esperienza assolutamente meravigliosa, su tutti i piani. Non solo li considero partner [i vertici Netflix], con molte altre future avventure nell’avvenire, ma anche come amici. Un nuovo termine è nato: Netflix Winding Refn.

Copenhagen Cowboy è una serie noir in sei episodi satura di luce al neon e adrenalina che parla di una giovane ed enigmatica eroina, Miu. Dopo una vita di servitù, alle soglie di un nuovo inizio, si aggira nel tetro paesaggio del mondo criminale di Copenaghen. Alla ricerca di giustizia e vendetta, Miu incontra la sua nemesi, Rakel, e insieme intraprendono un’odissea nel naturale e nel soprannaturale. Alla fine, il passato trasforma e definisce il loro futuro e le due donne scoprono di non essere sole, ma di essere molti.

Nel cast, oltre ad Angela Bundalovic nel ruolo di Miu, abbiamo Lola Corfixen, Zlatko Buric, Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen e Mads Brügger.

La serie sarà trasmessa in esclusiva prossimamente su Netflix.

Leggi anche: