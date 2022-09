Tusk: il regista Kevin Smith conferma lo sviluppo del sequel

Parlando durante il suo podcast il regista Kevin Smith ha confermato lo sviluppo del sequel di Tusk. Il film grottesco che è stato distribuito nel 2014 proseguirà con un nuovo capitolo, così come aveva accennato l’interprete Justin Long.

Qui sotto trovate le parole di Kevin Smith:

Da quando ho avuto l’attacco di cuore sento di vivere con del tempo in più che mi è stato prestato. Il 2024 segnerà i dieci anni dall’uscita di Tusk, e potremmo lasciare andare questa cosa, ma c’è ancora un po’ di storia che vorrei raccontare. C’è un motivo per cui lo abbiamo lasciato lì nello zoo, alla fine. Sapevo dall’inizio che stavo lavorando ad un film su cui sarei voluto tornare. Avremmo potuto avere ancora con noi Michael Parks, ma sfortunatamente non sarà così. Possiamo però contare ancora su Justin Long.