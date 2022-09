Offerte Amazon: valigetta da 13,3 pollici per MacBook e Surface a un ottimo prezzo

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano su una valigetta che risulta particolarmente comoda, la quale può essere nello specifico utile per quel che concerne gli utenti che hanno bisogno di un contenitore per il proprio computer, he si tratti di MacBook, Surface di Microsoft e non solo, con i 13,3 pollici che in realtà la rendono adatta a ogni utilizzo.

Al fine di poter mettere mano sul prodotto sfruttando l’ottimo prezzo a cui attualmente viene proposto non vi resta che accedere alla pagina ufficiale attraverso il link che trovate in testa all’articolo, il quale vi permetterà di cogliere al volo l’offerta prima che il prezzo finisca per alzarsi nel giro di qualche tempo.

Andando nello specifico, il prezzo a cui la valigetta realizzata da EasyAcc viene proposto è di 18,99€, con anche la spedizione con Amazon Prime gratuita e veloce che risulta disponibile per tutti i membri della nota piattaforma del colosso dell’E-Commerce.

La valigetta in questione viene nello specifico indicata come compatibile Air/Pro M2/M1 2022-2021, MacBook Air 13 2020-2018, MacBook Pro 13 2020/2019/2018/2017/2016 e Surface Pro 8/7/X/6/5/4/3, seppur ovviamente come accennato gli utilizzi possano essere molteplici quando si riceve il prodotto dal look professionale.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.