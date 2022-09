La recensione di Mo (interpretato da Mohammed Amer) la nuova serie comica di Netflix è un musulmano palestinese americano cresciuto in Kuwait. Fino a quando, cioè, la guerra del Golfo ha mandato la sua famiglia a vivere senza documenti a Houston, in Texas, dove aspettano che la loro richiesta di asilo venga ascoltata: 22 anni dopo.

Le sue zie devono essere istruite durante ogni sessione di FaceTime (Tenere il telefono più lontano) e sua madre tiene i cartellini dei prezzi su tutte le lampade che compra per la sua collezione “così la gente sa che affare ho fatto”. Alcune cose sono universali. In un tribunale texano, in attesa che il numero della sua famiglia venga chiamato per un’udienza tanto attesa, Mo inizia ad avere un sussulto travolgente proprio nel momento meno conveniente.

Fresco di una lite con la sua ragazza Maria (Teresa Ruiz), preoccupata per sua madre, Yusra (Farah Bseiso), e incredula che la sua famiglia di profughi palestinesi possa effettivamente ottenere l’asilo di cui ha avuto bisogno per così tanto tempo, Mo è così sopraffatto e impaziente di riuscire a malapena a rimanere al suo posto. Come per la maggior parte degli episodi di Mo, la nuova serie Netflix creata da Amer e Ramy Youssef (“Ramy”), la posta in gioco è alta quanto l’escalation della pressione sanguigna di Mo.

Ma Mo è anche una commedia con un cuore di leone che parla schietto e, in quanto tale, anche questo periodo incredibilmente stressante può regalare sane risate.

Mo litiga con una guardia di sicurezza che si rifiuta di condividere la sua acqua quando il distributore automatico si rompe. Yusra, che ha passato anni ad aspettare questo giorno, non riesce a smettere di fissarsi sull’accusa di Mo di aver regalato a Maria un braccialetto per nascondere il suo tatuaggio con il crocifisso non è stato, in effetti, un atto del tutto altruistico.

La loro volubile ex avvocato (Cynthia Yelle) sfoggia compiaciuta la sua attuale cliente di fronte al loro nuovo avvocato (Lee Eddy), che è perfettamente competente ma perde subito punti per non essere palestinese. Nel frattempo, il fratello di Mo, Sameer (Omar Elba), scompare brevemente per inseguire un fringuello apparentemente raro. Anche se stanno facendo del loro meglio per rimanere uniti la serie tv continua a trovare modi per lasciare che Mo e il resto della famiglia Najjar rimangano completamente se stessi. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Un palestinese a Houston

Hamoodi Mo Najjar (Mohammed Amer) si ferma con la sua macchina, poi vediamo una ripresa da un drone del centro di Houston e dell’area suburbana circostante ai confini della città.

Ma qual’è il succo? Bene, continuiamo la recensione di Mo senza fare troppi spoiler: Mo è un rifugiato palestinese che ha vissuto a Houston praticamente per tutta la sua vita adulta. Stava aspettando che il suo caso di asilo fosse ascoltato in modo da ottenere un percorso verso la cittadinanza, ma il governo lo ha tenuto in attesa, beh, per quasi tutta la sua vita. È il miglior tecnico del negozio di telefoni cellulari in cui lavora, ma il suo capo (Basseem Youssef) deve lasciarlo andare perché l’ICE gli ha fatto pressioni per aver assunto lavoratori privi di documenti.

Quindi deve tornare al suo trambusto originale, che vendeva articoli di design imitati venduti dal bagagliaio della sua auto. È determinato a fare soldi per la sua famiglia. Ha il supporto della sua ragazza Maria (Teresa Ruiz) e dell’amico Nick (Tobe Nwigwe), ovviamente. Ma non vuole dire a sua madre Yuusura (Farah Bsieso) che doveva essere lasciato andare.

Oh, Maria non è musulmana, il che è anche qualcosa che dà dolore a Mo. Le chiede persino di indossare il “pacchetto musulmano di base” quando incontra davvero sua madre per la prima volta, il che significa che dovrà coprire la sua “scollatura delle tette”. Anche suo fratello Sameer (Omar Elba) minaccia di dire alla madre del tatuaggio di Mo se Mo non ottiene l’unico cibo che mangerà il suo gatto viziato.

Quando finalmente arriva al negozio per ritirare il cibo per gatti, si mette a insegnare a una signora perché l’hummus al cioccolato è una parodia – porta il suo olio d’oliva ovunque.

Quale altra serie vi potrebbe ricordare? Facile, dato che Ramy Youssef è uno dei creatori, insieme ad Amer, di Mo, non è esagerato dire che la serie tv ha un tono simile a quello di Ramy.

Come Ramy, Mo mostra il tira e molla tra tradizione e vita americana moderna che colpisce i giovani musulmani.

Ma nel caso dell’immaginario Mo, deve anche preoccuparsi di vivere la sua vita e di provvedere alla sua famiglia in attesa che il governo federale si occupi finalmente del suo caso di asilo.

Mo mostra decisamente un sottofondo di fastidio per le sue circostanze; è un grande lavoratore ma non può tenere un lavoro a causa del suo status di immigrato.

Può effettivamente guadagnare soldi vendendo merci contrabbandate, ma Maria e Nick sono preoccupati che se verrà arrestato, sarà un biglietto ancora più veloce per tornare nei territori palestinesi, dove non è stato da quando era un bambino. Mo personalmente si sente come un uomo senza un paese. “Sono un agente libero per i rifugiati”, dice a Maria e Nick.

Sentirsi apolide

Ma arriviamo alle ultime battute della recensione di Mo dicendo che la chiave per Mo è che, nonostante quel fastidio, Mo non è arrabbiato o amareggiato. Sta solo cercando di fare ciò che deve fare per rendere la vita per se stesso, Maria, sua madre e i suoi fratelli come pensa che tutti meritino di avere.

Ci sono momenti divertenti nel primo episodio, la maggior parte dei quali sono basati sui personaggi. Vorremmo che il primo episodio fosse un po’ più lungo, ma almeno

Amer e Youssef hanno fatto un buon lavoro per impostare cosa sta succedendo nella vita di Mo e le personalità delle persone che ci sono dentro.

È un segno promettente per una prima stagione che avrà un buon arco narrativo e alcune grandi risate.

Una delle scene più belle è quella mentre Mo parla emotivamente a sua madre del tatuaggio che si è fatto con il nome del suo defunto padre sopra, Sameer guarda con la testa oltre la ringhiera e dice a Mo che il gatto ha iniziato a mangiare l’altro cibo che c’era, quindi non ha affatto bisogno di prendere il cibo per gatti. “Merda”, sospira Mo. Vediamo quindi uno scatto del gatto.

È stato divertente vedere guest star come Bassem Youssef e Alan Rosenberg, che interpreta Ava Weinberg, una habitué israeliana del bar narghilè in cui va Mo.

In otto episodi di mezz’ora, Mo ci fa entrare nella vita di Mo in Texas nei mesi prima che arrivasse a questa udienza. Anni dopo che la sua famiglia è fuggita dal Kuwait e non è riuscita a tornare a casa in Palestina, Mo ora è un affabile imbroglione che vende repliche di stilisti dal suo baule mentre si destreggia in lavori che andranno oltre la sua mancanza di cittadinanza statunitense.

Il regista Solvan “Slick” Naim trova un ritmo sciolto che oscilla tra i Najjar e occasionali flashback dell’infanzia di Mo quando il padre di Mo (Mohammad Hindi) era ancora vivo con una disinvoltura vissuta. Girato in esterni a Houston, M” si avvicina a ogni luogo, che si tratti di un ring di pugilato, di uno strip club, di una villa da 6 milioni di dollari o di un uliveto bucolico, con la stessa possibilità di una storia in attesa di essere raccontata.

Il rapporto devoto di Mo con la sua famiglia è immediatamente credibile e chiaro, così come la sua dinamica disinvolta con il migliore amico Nick (Tobe Nwigwe) e lo stretto legame con Maria (interpretata da Ruiz).

Anche quando la serie getta Mo in acque più profonde – in particolare con il gangster locale Dante (Rafael Castillo) o un viaggio accidentale in Messico – il suo profondamente riconoscibile “come diavolo sono finito in tutto questo?!” le reazioni lo rendono una guida solida attraverso ogni svolta sorprendente.

Mo è disponibile per la visione su Netflix.