M. Il figlio del secolo: Joe Wright dirigerà la serie TV

Arrivano notizie importanti che riguardano la produzione di M. Il figlio del secolo: secondo quanto rivelato da Variety sarà il regista Joe Wright a dirigere la serie TV basata sulla storia di Benito Mussolini, tratta dai romanzi di Antonio Scurati.

Non sono state offerte notizie precise riguardo all’inizio delle riprese di M. Il figlio del secondo, ma sembra che la produzione inizierà presto. Ricordiamo che Joe Wright ha già lavorato a produzioni come Orgoglio e Pregiudizio, Anna Karenina, L’Ora più Buia e Cyrano.

Il produttore Lorenzo Mieli ha così descritto la scelta di Wright per la regia:

Oggi il fascimo è un qualcosa che risuona nella mente di tutti. Per decenni è stato un qualcosa da ricordare, ma oggi risuona più che mai. E prima di Trump questa cosa per gli americani e per gli anglosassoni non era così evidente, ma ora lo è. Per questo ho scelto un regista anglosassone.

La serie Sky Studios in otto episodi è prodotta da Lorenzo Mieli con The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, e ripercorrerà la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell’epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

Scritta da Stefano Bises (Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima), affiancato alla sceneggiatura da Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), la serie racconterà gli accadimenti con accuratezza storica, con ogni evento, personaggio, dialogo e discorso storicamente documentato o testimoniato da più fonti.