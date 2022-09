Blue Beetle: il film sarà molto importante per il DC Universe

L’interprete Xolo Maridueña ha di recente parlato con il The Hollywood Reporter dell’esperienza con il film su Blue Beetle, riportando anche le parole di Walter Hamada della DC Films, che avrebbe detto all’attore che il lungometraggio sarà “molto importante per il DC Cinematic Universe”.

Xolo Maridueña ha affermato:

Walter Hamada mi ha detto che Blue Beetle sarà molto importante per questo universo. Mi ha detto che è fondamentale far comprendere che ci si troverà di fronte ad una vera persona, e non solo ad una faccia. Si tratta di un qualcosa in più rispetto a ciò che si vede di fronte alla telecamera.