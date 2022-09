What Remains of Edith Finch: upgrade PS5 gratuito disponibile anche per la versione PS Plus

L'upgrade gratuito alla versione PS5 di What Remains of Edith Finch è ora disponibile anche per chi ha riscattato l'edizione PS4 attraverso PS Plus.

L’upgrade gratuito alla versione PS5 di What Remains of Edith Finch è finalmente disponibile anche anche per chi possiede la versione PS Plus. Esattamente come accaduto in passato con l’upgrade di Final Fantasy VII Remake, anche nel caso di What Remains of Edith Finch è stato possibile sino ad oggi passare alla versione PlayStation 5 dell’avventura narrativa per chi ha avuto modo di riscattare il titolo tramite PlayStation Plus.

Come riferito nel tweet che trovate qui sotto, la versione PS5 risulta ora scaricabile dagli utenti con l’edizione PS4 riscattata da PS Plus. Per farlo bisogna cercare il gioco sullo Store e passare alla selezione della versione.

What Remains of Edith Finch PS5 version is now offered for people who claimed it on PS+. On console, search for the game and switch over to the PS5/PS4 version. Then on the left there's a drop down menu, you have to select the 2nd "Game" and you'll be able to claim it pic.twitter.com/hhXTKKhpgp — Wario64 (@Wario64) September 2, 2022

What Remains of Edith Finch è un’avventura grafica in prima persona sviluppata per PC e PlayStation 4 dal team Giant Sparrow (gli stessi sviluppatori di The Unfinished Swan) che riesce a sublimare il senso più intimo della narrazione in un videogioco, raccontandoci la storia di Edith Finch e della maledizione che sembra gravare sulla sua famiglia.

Edith è la terzogenita e unica figlia femmina di Sanjay e Dawn. É anche l’ultima rimasta tra i suoi parenti, morti quasi tutti in tenera età o alla mezza età. Tornata nella casa di famiglia, avrà modo di ricostruire le fantastiche e tragiche storie attorno alla morte di ciascun Finch.