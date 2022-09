Twitter: via al test della funzione Modifica Tweet

Come suggerisce il nome della funzione, “Modifica Tweet” consentirà alle persone di modificare il contenuto dei loro tweet mantenendo comunque un registro dell’aspetto delle versioni precedenti del Tweet. Il pulsante “Modifica Tweet” è attualmente in fase di test, il che significa che non sarà immediatamente visibile agli utenti di Twitter, ma il test si estenderà presto a più utenti di Twitter.

La notizia di questa opzione per modificare i tweet è stata opportunamente comunicata dallo stesso Twitter in cui si diceva “stiamo testando il pulsante di modifica”, e ad accompagnare quel tweet c’era un post sul blog sul sito di Twitter che ha informato le persone sul desiderio della comunità di un pulsante di modifica. Twitter ha affermato che questa è la “funzione più richiesta fino ad oggi” e sebbene sia in fase di test solo internamente in questo momento, gli abbonati Twitter Blue saranno il prossimo gruppo di utenti ad accedervi. Quel test avverrà in un singolo paese (Twitter non ha ancora detto quale) in modo che lo strumento possa essere osservato per vedere come le persone lo usano.

Sebbene il pulsante di modifica sia effettivamente una delle funzionalità più richieste per Twitter, è stata anche una di quelle di cui le persone sono state diffidenti a causa di un potenziale uso improprio. Data la prevalenza di drammi quotidiani su Twitter, riprese hot e la frequenza con cui personaggi politici e non usano Twitter per interagire con milioni di follower premendo un pulsante, molti sono stati preoccupati che la modifica dei tweet avrebbe consentito a coloro con intenzioni dannose di riscrivere il loro intento o offuscare ciò che è stato originariamente detto.

Twitter ha stabilito alcuni parametri attorno al suo test per tenere conto di tali preoccupazioni e per “aiutare a proteggere l’integrità della conversazione e creare una registrazione pubblicamente accessibile di ciò che è stato detto”.